(Özel) Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı

Bursa'da 31 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklar ve gençler, Uludağ'ın azgın kar sularıyla beslenen Deliçay'da yüzdü. Onlarca genç ve çocuğun tam kapanmaya uymadığı ihbarı üzerine operasyon yapan polis, vatandaşları dağıttı. Derede yüzenler polisi görünce arkalarına bakmadan kaçarken, o anlar drone ile görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Deliçay üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın uygulandığı Bursa'da sokak kısıtlamasını hiçe sayan gençler ve çocuklar, maske ve mesafeyi de hiçe sayıp derede yüzdü. Bazı mahalle sakinleri de derede halı yıkadı.

İhbar üzerine Deliçay'a giden polis ekiplerini gören vatandaşlar koşarak kaçmaya çalıştı. O anlar drone ile havadan görüntülenirken; polis ekipleri sokakta maskesiz yürüyen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza kesti.