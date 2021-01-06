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(Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü...O anlar kamerada

Bursa’da makas atarak ilerleyen otomobildeki gençler hem kendi can güvenliğini, hem de sebep oldukları kazada otobüstekilerin hayatını tehlikeye attı.

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobildeki gençler hem kendi can güvenliğini, hem de sebep oldukları kazada otobüstekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir otomobilin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza dün akşam Bursa-Ankara yolunda Gürsu metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre trafikte hızlı şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, metro istasyonuna çarptı. Kaza yapan otomobile arkadan gelen bir otobüs de çarpınca faciadan dönüldü.


Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilden inen 3 genç ile otobüs sürücüsü büyük şok yaşadı. Kaza anı arkadan gelen bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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