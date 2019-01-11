İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Bursa'da yedikleri yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Bursa’da 5 kişilik bir aile yedikleri yemek sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.

Bursa'da 5 kişilik bir aile yedikleri yemek sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.


Olay, merkez Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri yemek sonucu aile fertlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi meydana geldi. Durumu fark eden komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından zehirlenen aile fertlerini ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine


götürdü. Zehirlenen aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.