(Özel) Bursa'da "yok artık" dedirten olay..Sahte polis emekli öğretmeni dolandırdı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin sözüne inanan emekli öğretmen, kiralık kasasında bulunan tüm birikimi olan 750 bin lirayı dolandırıcıya teslim etti. Kısa sürede dolandırıldığını anlayan emekli öğretmenin imdadına polis ekipleri yetişerek 18 yaşındaki dolandırıcıyı altın ve paralar ile birlikte yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, emekli öğretmen H.S.'yi aradı. Dolandırıcı telefondaki emekli öğretmene, adının terör olaylarına karıştığını ve bunun silinmesi için para vermesi gerektiğini söyledi. Panikleyen H.S. hemen kiralık kasasının bulunduğu bankaya giderek yaklaşık değeri 750 bin lira olan altın ve nakit paralarını aldı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının talimatlarını dinleyen H.S., içinde altın ve paraların olduğu çantayı dediği yere bıraktı. Şüpheli ise emekli öğretmenin bıraktığı çantayı hemen alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıldığı anlayınca hemen polisi aradı

Dolandırıldığını anlayan H.S. hemen polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadının yanına giderek çantayı nereye bıraktığını sordu. Emekli öğretmen H.S., polis ekibi gelmeden yaklaşık 4 dakika önce çantayı bıraktığını söyledi. Hemen bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler önce şüphelinin eşkâlini belirledi. Ardından ise bölgeden uzaklaştığı aracı belirleyerek zanlının peşine düştü. Ekipler yaptığı çalışmada Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi'nde altın ve paralar ile birlikte 18 yaşındaki şüpheli A.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

18 yaşındaki dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcının eline düşen para ve altınlar emekli öğretmene teslim edildi

Emekli öğretmen H.S.'nin dolandırıcıya teslim ettiği 2.200 Euro, 110 gram altın, 3 adet Ata altını, 1 adet Reşat altın, 4 adet yarım altın, set halinde taşlı 1 adet kolye 1 adet yüzük 2 adet küpe, 1 adet bilezik, 3 takım inci kolye, 7 adet çeyrek altın, 2 adet elmas küpe, 1 adet altın yüzük ve birçok bilezik eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Şüphelinin çantayla birlikte bölgeden uzaklaşma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.