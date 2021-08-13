İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(Özel) Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim

Bursa’da, son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle polis ekipleri, otobüs terminali girişinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.

Bursa'da, son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle polis ekipleri, otobüs terminali girişinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.


Son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolcu otobüslerini durdurup denetim yaptı. Polis, otobüslerin takometre, evraklar ve lastiklerini kontrol etti. Ayrıca yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda ve yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112'yi arayarak polise ihbarda bulunmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, otobüslere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.