(Özel) Bursa'da zabıtaya sinirlenen sokak müzisyenleri gitarını böyle kırdı

Bursa'da metroda gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan sokak müzisyenlerine zabıta müdahale etmek istedi. Zabıtaya sinirlenen gençler gitarı kırarak tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi ise sokak müzisyenleri için "Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı" projesiyle bir çok bölgede sokak sanatçılarının hizmet vermesine imkan sağlıyor.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde metro içerisinde iziniz olarak gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan gençlere zabıta ekipleri müdahale etti. Duruma sinirlenen gençler gitarı kırarak ekiplere tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu ve metronun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine destek olmak ve vatandaşları kaliteli müzikle buluşturmak amacıyla sokak müzisyenlerine Bursa'nın 3 bölgede yer tahsis etti. Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken; zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi'nin, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesiyle sanatlarını daha sağlıklı ortamlarda icra ediyorlar.

Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak olan proje çerçevesinde sokak müzisyenlerine müzik yapma izni verildi. Bu belgeleri alan sokak müzisyenleri belirlenen noktalarda sanatlarını icra edebiliyor.

Zabıta yetkilileri yönetmelik sebebiyle metro içinde izinsiz şarkı söylenmesine ve para toplanmasına izin verilmeyeceğini, vatandaşlardan da bu konuda şikayet aldıklarını dile getirdiler.