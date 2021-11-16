(Özel) Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı

Sofralık zeytini ile meşhur Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin hasadıyla birlikte yağhanelerde de hareketlilik başladı. Son yıllarda sayıları artan zeytinyağı fabrikaları yağlık zeytin alımı ve sıkımlarına başladı.

2021 yılı zeytin hasadının başlaması ile birlikte zeytin üreticilerinde hummalı bir çalışma devam ediyor. Orhangazi bölgesinde kaliteli sofralık zeytin üretiminin haricinde yağlık zeytin üretimi de son yıllarda arttı. İlçe genelinde son yıllarda zeytinyağı fabrikalarının sayısı her geçen gün artıyor. Zeytinyağı fabrikalarının en eskilerinden birisi de Çakırlı Mahallesinde yer alan ve 3. nesil tarafından işletmeciliği yapılan Nergis Zeytinyağı Fabrikası. Serkan Hava tarafından işletmeciliği sürdürülen fabrikada zeytin hasat dönemi ile birlikte üretim de artmaya başladı.

Zeytinin buruşması bekleniyor

Fabrikanın yeni teknoloji cihazlarla üretim yaptığını belirten işletme sahibi Serkan Hava, zeytinyağı üretiminde yoğun bir döneme girdiklerini belirtti. Serkan Hava, hasadın ilk günlerinde yağlık zeytinlerde 6 kilodan bir kilo zeytinyağı elde edildiğini söyleyerek, "Soğukların başlaması, zeytinin buruşması ile birlikte artık 4 kilo zeytinden 1 litre yağ üretebiliyoruz. Şu anda zeytinyağının litresinin 35 TL'den verildiğini belirterek, depolamalarımızın ardından zeytinyağını İzmir'deki zeytinyağı borsasına ulaştırıyoruz. Son yıllarda zeytinyağı üretiminin artmasının yanı sıra Türkiye genelinde zeytinyağı ihracatı da artıyor. Bu artış Orhangazi'deki zeytinyağı üretimini de yeni tesis sayısını da artırıyor" dedi.