(Özel) Bursa'daki kanyon, gezenleri büyülüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağ Kanyonu'nu gezen ziyaretçiler, gördükleri güzellikler karşısında kendilerini kaybediyor.

Sarp kayalıkları, sıcak su kaynağı, kaya hamamı ve şelalesiyle her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen kanyona ilk defa gelen ziyaretçiler adeta büyüleniyor. Orhaneli ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kanyonda tahta merdivenleri aşıp bendin üzerine çıkan ziyaretçileri yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor. Doğal güzelliğiyle gelenleri kendine hayran bırakan kanyona Türkiye ve dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Kanyon son zamanlarda gelin ve damatların kır fotoğrafı çektirmek için uğrak yerlerinden biri haline geldi. Kanyona gelen ziyaretçiler pikniklerini yaparken ardından da kanyonda yürüyüş yaparak unutamayacakları bir gün geçiriyor. Kanyon özellikle hafta sonu yoğun ilgi görüyor.

Kanyonda gelenlere kanyonun tarihini anlatan görevli Hasan Kılık, "Buraya gelen çok memnun kalıyor. Bursa ve çevre illerden burayı görmek için çok gelen oluyor. Buraya gelen ziyaretçiler hem pikniklerini yaparken burada bulunan kafede çay ve kahvelerini yudumlaya biliyor. Kanyonun yürüyüş parkuru toplam 12 kilometre bunun 2,5 kilometresi köprülerle basit yürüne bilecek şekilde bundan sonrası profesyonel yürüyüşçüler için patika yola dönüyor. Buraya ilk defa gelenler dünyanın sekizinci harikası olarak tarif ediyor ve daha önce biz burayı niye görmeye gelmedik diye pişmanlıklarını dile getiriyor" dedi.