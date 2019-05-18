(Özel) Bursalı çiftçiler su saati uygulaması yüzünden DSİ'ye isyan etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde DSİ'nin su saatlerinin paralı yapılması uygulamasına tepki gösteren çiftçiler eylem yaptı. Geçen yıl DSİ'nin kendilerine su saatlerini ücretsiz takmayı söz verdiğini belirten çiftçiler, "Bu yıl saat başına 1500 lira isteniyor. Her çiftçi en az 10 su saati takmak zorunda. 15 bin lirayı veremeyiz. Sezon yeni başladı, mahsuller de kurur" dedi.

Yenişehir'in Kurtuluş, Çelebiköy, Karabahadır ve Avşar köyünde tarımla uğraşan yaklaşık 70 çiftçi, DSİ'nin uygulamalarını yanlış bulduklarını ve kendilerine haksızlık yapıldığını iddia ederek, yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini söylediler.

Boğazköy Sulama pompası önünde toplanan çiftçilere, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da destek verdi.

Yapımı uzun yıllar sona eren Boğazköy Barajı'ndan 2018 sezonunda deneme amaçlı kullanım başladı. Kurtuluş, Çelebiköy, Karabahadır ve Avşar köyü arazilerinin 30 bin dönümü, Boğazköy Barajı Pompa Takviyeli (Cazibe) olarak sulandı. Bu arazileri kullanan çiftçiler, dönüm başı ve ekilen ürün çeşidine göre ücret ödediler.

2019 yılı başında ise, Yenişehir Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy, Karabahadır ve Avşar köyü arazilerini kullanan çiftçilerden 2018 yılı uygulaması gibi ‘Dönüm başı ücret beyannamesi' alındı. Ancak, DSİ'nin su saati ihalesini alan firma çalışanları, 7 Mayıs'ta araziye gelerek tanesi 1.500 TL olan ‘Ön ödemeli' su saati takacaklarını, su saati taktırmayanların ise sularını keseceklerini ifade ettiler.

Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan çiftçiler, ‘Geçen sene su saatlerinin DSİ tarafından ücretsiz takılacağı söylendi. Ne oldu da karar değişti ve ücret bizlerden istendi. Su saatinin tanesi 1.500 TL. Her çıkışa bir saat isteniyor. Her çiftçi en az 10 su saati takmak zorunda. Yani su saatleri için en az 15 bin TL lazım. Sezon yeni başladı ve biz bu parayı ödeyemeyiz. Mahsulümüz de kurur' şeklinde konuştular.

Sezon başı olduğu için paralarının olmadığını vurgulayan Yenişehirli çiftçiler, şunları söyledi: "Çiftçiler olarak dönüm başı sulama ücretine devam etmek istiyoruz. Başka türlü bu yükü kaldırmamız mümkün değil. Ayrıca sularımızda basınç yok ve suyumuz kirli. Sularda basınç olmayınca tarlalarımızı sulamak için motorla takviye yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da maliyeti 2 katına çıkartıyor. Sahipsiz olmadığımızın kanıtlanması için, yetkili ve milletvekillerimizden destek bekliyoruz"

Su ücretlerinin yüksekliğinden de yakınan çiftçiler, 40 kuruş olan metreküp fiyatının düşürülmesini istediler.

iğer yandan, söz alan bir çiftçi, 2019 yılı için Bakan Bekir Pakdemirli imzalı bir genelge olduğunu ve genelgede, Boğazköy Barajı Cazibeli sulama ücretlerinin dönüm başı alınacağının belirtildiğini kaydetti. Çiftçi, Yenişehir'deki uygulamanın yanlış olduğunu sözlerine ekledi.