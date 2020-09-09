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(Özel) Bursalılara yeni oksijen deposu

Bursa’nın Yıldırım ilçesine kazandırılan Balaban mesire yerinde sona gelindi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine kazandırılan Balaban mesire yerinde sona gelindi. Oksijen deposu mekan en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.


Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli projelerden Balaban mesire alanının yüzde 70'i tamamlandı. 48 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde ağaçların içinde vatandaşların piknik yapabileceği Balaban mesire yeri çok yakın zamanda hizmete açılacak. Erikli bölgesinin üst tarafında yer alan mesire alanında piknik alanlarının yanı sıra kır lokantası, çay bahçesi, çocuk oyun alanları da başta bölgeye olmak üzere Bursa'ya nefes aldıracak.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Balaban mesire yeri projemiz yaklaşık 48 bin metrekarelik bir alanda, Erikli bölgesinin üzerinde nefis bir yer. Sadece Yıldırımlıların değil, bütün Bursa'nın vakit geçireceği güzel bir mekan olacak. Kır lokantası, çay bahçesi ve çocuk oyun alanlarıyla geniş bir yer olacak. Çocuklarımızın doğa içinde oyun oynayabilecekleri, zamanlarını ekranlarla değil akranlarıyla geçirecekleri mekan olacak. Ailelerin de hoşça vakit geçirerek piknik yapacaklarını bir doğa harikasını şehrimizi kazandırmış oluyoruz. Buradaki çalışmaları yüzde 70 oranında tamamladık. Kısa bir süre sonra hizmete sunmuş olacağız” diye konuştu.

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