(Özel) Bursa'nın örnek öğrencileri

Bursa'nın en başarılı 4 okulunun öğrencileri herkese örnek olacak harika bir yardım projesine imza attı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri takdir toplayan projeyi hayata geçirdi. Okulların onur kurulları bir araya gelerek şehirdeki yardıma muhtaç ailelere yardım etme kararı aldı. 4 okuldan belirlenen öğrenciler; öğrencilerden ve kurumlardan yardım topladı. Öğrenciler firmalara giderek yiyecek ve içecek yardımı isteyip daha sonra aldıkları bu yiyecek ve içecekleri okuldaki öğrencilere satarak paraya çevirdi. Öğrenciler, evlerinde yapılan yemekleri düzenledikleri kermeste sattı. Hayırsever öğrenciler, buradan elde ettikleri gelirle marketlerden gıda çeki alarak Bursa'daki muhtarlıkların kapısını çaldı. Yardıma muhtaç aileleri tespit eden örnek öğrenciler, bu ailelere marketten aldıkları gıda çekleriyle yardımda bulundu. Bursa'nın çeşitli yerlerindeki 15 aileye yardımda bulunan örnek öğrenciler bu kampanyayı geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyor.

Bursa'daki tüm okullara örnek olacak bir kampanya başlattıklarını ifade eden 4 okulun öğrencileri "Bu kampanya 4 okulda bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Öğrenciler olarak yardıma muhtaç ailelere yardım ederek onların mutluluğuna ortak olduk. Bu anlatılamaz ve yaşanması gereken bir duygu. Evlerimizde yaptığımız yemekleri kermeste sattık. Kurumlardan yemek alıp bunları da satarak para elde ettik. Bu paralarla marketlerden gıda çeki aldık. Belirlediğimiz yardıma muhtaç ailelere yardım ettik. Bu bizim için tarifi mümkün olmayan bir mutluluktu, bu kampanyayı geliştirerek devam ettireceğiz" dedi.

Yapmış oldukları bu kampanya ile öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden 4 Okulun yöneticileri de "Buradaki asıl amaç; öğrencilerimizin yardımlaşma duygusunu geliştirmek. Fakir aileleri ulaşmak ve görmek. Öğrencilerin hayata atıldıklarında çevreye ve kitleye ulaşmasını sağlamak. Çok başarılı bir proje oldu" şeklinde konuştular.