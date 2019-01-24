(Özel) Bursa'ya 3 yeni devasa Millet Bahçesi...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya 3 yeni Millet Bahçesi kazandıracaklarını belirterek, "Gökdere'de içinde çocuk köyünün bulunacağı 300 dönümlük alanda Zafer ve Atıcılar'ı da içine alacak Millet Bahçesi inşa edeceğiz. Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri de Millet Bahçesi olacak. Ayrıca Yunuseli'nde vatandaşımızın nefes alacağı güzel bir bahçe planlıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehre yeni yaşam alanları kazandıracaklarını, Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathanelerinin önemli olduğunu ifade ederek, "Birkaç dönümlük parklar yerine büyük metrajda vatandaşlarımızın hoşca vakit geçireceği, doğal ortamla içiçe yaşayacağı ortamlar inşa edilecek. Bursa olarak mazeretimiz yok. Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Yeşil Bursa'ya yakışıyor. Bu manada Mihraplı Parkı çok büyük hizmet oldu. Önceki Başkanımız Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum. Güzel bir kazanım oldu. Botanik Parkı için de Erdem Saker Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vakıfköy Parkı da önemli bir değer oldu. Onu da yakın zamanda hizmete alacağız" dedi.

Yeni dönemdeki yeni projeler hakkında bilgi veren Alinur Aktaş, "Bu büyük hizmetleri Ak Parti iktidarı yapabilir. Gökdere'de atıl 300 dönüm yerimiz var. İçinde çocuk köyünün de olacağı harika projeyi orada uygulayacağız. Yunuseli ile alakalı da milletin gelip buluşacağı kucaklaşacağı bir Millet Bahçesi'ni oluşturmayı düşünüyoruz. Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri'ni Devlet Su İşleri'nden istedik. Erdem Saker başkan döneminde yapılmış. 20 yıldır atıl durumda. Şu anda kötü durumda. Sadece çim kayağı formatından ziyade hem piknik hem yanı başında göleti ve barajıyla Bursalılara nefes aldıracak. Demirtaş'a hem kolay ulaşım, hem de şehre çok yakın olması da büyük avantaj. Dolayısıyla Demirtaş Çim Kayağı tesislerini de kadını yaşlısı genci herkes için Millet Bahçesi haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'daki 17-18 müzeyi de şehrin batısında toplayacaklarını hatırlatarak, "Hepsi değerli ve kıymetli. Ancak otobüs yanaşacak durumda değiller. Araç bile yanaşamıyor, insanlar bilmiyor. İnsanları bu kadar yormaya zahmet vermeye gerek yok. Panoroma 1326 güzel bir hizmet. İnşallah şehrin batısında oluşturulacak, bütün müzeleri bir araya topladığımızda gerçek manada bu bölgenin daha da değer kazanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu