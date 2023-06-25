(Özel) Çalı süpürgeleriyle, teknolojik robotlara kafa tutuyor

Bursa'da 100 yıllık geleneği sürdüren esnaf, sattığı çalı süpürgeleriyle akıllı robotlara meydan okuyor.

Bursa'da babadan kalma çalı süpürgesi mesleğini yıllardır çarşının merkezinde sürdüren Yüksel Başak, etrafında bir çok teknolojik süpürge mağazası olsa müşterisi hiç bitmiyor. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 metrekare dükkanında elindeki süpürgelerle iç içe duran Başak, süpürgelerin 90 liradan başladığını söyledi.

Sattığı süpürgelerin yeni nesil süpürgelerden daha iyi toz aldığını belirten Yüksel Başak, “Bunlar yenileri gibi kaba toz almıyor. İnce tozlara kadar alıyor. Bursa'da babadan kalan mesleği sürdürüyoruz. Bursa'da bu işi sadece 2 kişi yapıyor. Biri ben biri ise, amcam yapıyor. Benim ailemin hepsi süpürgecidir. Babam, amcam hepsi süpürgecidir. Benim babam 70 yıldır buradaydı. Babam vefat ettikten sonra ben devraldım. Babamdan kalan mesleği, benden sonrada artık biter" dedi.