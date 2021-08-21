(Özel) Çift taraflı dudak-damak yarığı ile doğan bebeğe başarılı tedavi

Bursa'da çift taraflı dudak-damak yarığı ile doğan kız bebek, 10 haftalık tedavi sürecinin ardından cerrahî müdahaleye hazır hâle gelecek. Minik bebek ameliyatla sağlığına kavuşacak.

Uludağ Üniversitesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Bülent Baydaş, üniversite bünyesinde geçen yıl kurulan Diş Hekimliği Fakültesinde damağı yarık olarak doğan 2,5 aylık İslam bebeğe başarılı bir tedavi süreci uyguladı. Minik bebek yapılan başarılı tedavinin ardından ameliyat olarak damağına kavuşacak.

Bursa'da yaşayan Suriyeli Rıdvan ve Şeyma Elmuhne çiftinin kız çocukları, çift taraflı dudağı yarık olarak dünyaya geldi. Damağı ve dudağı yarık olan minik bebeğin burnu gözüküyordu. Çocuğun tedavisin yaptırmak için uğraşan aile, çareyi BUÜ'de buldu. Prof. Dr. Bülent Baydaş'ın 10 hafta yapacağı tedavinin ardından minik bebek ameliyat olup sağlığına kavuşacak.

İslam bebeğin tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Bülent Baydaş, "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dudak-damak yarığıyla doğan bir çocuk haberi geldi. Biz çocuğun fotoğraflarını istedik. Çift taraflı dudak-damak yarığıyla dünyaya gelmiş. Solunumu gayet iyiydi. Beslenme için herhangi bir şeye ihtiyacı yoktu. Anneden gelen östrojen hormonu seviyesi doğumdan sonra ilk 40 gün içinde en yüksek seviyededir. Bu tür anomaliye sahip çocuklarda vakit geçirmeden müdahale edilmesi son derece mühimdir. 6 haftadan sonra yapılan müdahalelerin başarı şansı daha düşüktür. 11 Haziran 2021 tarihinde çocuk yoğun bakımında, İslam bebeğin ağız ölçüsü alınıp, nazo-alveolar şekillendirme cihazı uygulanmasına karar verildi. Aygıt iç kısmı yumuşak, dışı akrilik dual plaktan hazırlanmış. Yumuşak akrilik ve tel ilaveler yapılarak, burun basıklığının düzeltilmesine ve alveolar (çene kemiğinin diş çukurunu kapsayan kısmını) şekillendirmeye başlandı. Pre-maksillanın (ön çenenin) yerine ve orta hatta alınması işlemi için haftalık kontrollerde yumuşak akrilikten destek eklemeler yapıldı. Burnun kartilajının (kıkırdağının) yükseltilmesi için de benzer uygulamaya devam edildi. Bu işlemler yaklaşık 10 hafta kadar devam edecek. İslam şu ân operasyona hazır hâle geldi. Her hafta düzenli kontrolleri var. Çocuğun bu tedaviler ve yapılan operasyon sayesinde yüzünde çok az iz kalacak. İnşallah burnu çok düzgün olacak" dedi.