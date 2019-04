Özel çocuklar ‘23 Nisan' hayallerini resim kağıtlarına çizdi

Melek Yüzler Down Sendromu Derneği, bir tekstil firmasıyla sosyal sorumluluk projesine imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle down sendromlu çocuklar, We Teks fabrikasında bir araya geldi. “Sen de Elini Uzat” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe 21 down sendromlu çocuk katıldı. Kahvaltı ile başlayan organizasyonda, özel çocuklar kendileri için hazırlanan boya ve kağıtlar ile resim çalışması yaptılar. Çocuklar hayallerini resim kağıtlarına aktardılar.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte palyaço gösterisiyle eğlenen çocuklar, aileleriyle gün boyunca vakit geçirdi. Melek Yüzler Down Sendromu Derneği Başkanı Burcu Büyükburç, etkinliğe ev sahipliği yapan We Teks Tekstil adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Işık'a teşekkür plaketi takdim etti.

İbrahim Işık, down sendromlu çocukların yaptığı resimlerin uzmanlar tarafından özel olarak hazırlanan şal koleksiyonuna dönüşeceğini açıkladı. Çocukların kendi dünyalarını resmettiği çizimlerle hazırlanan şalların, dernekteki down sendromlular yararına satışa sunulacağını kaydeden İbrahim Işık, “Mayısın ikinci haftasında kutlanacak olan Anneler Günü'nde satışa çıkarılacak şalları satın alarak kişiler bu özel çocukların hayatlarına değer katabilecek” dedi.