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Özel çocuklar için Türkiye haritası oluşturdular

Down sendromlu çocuklar yararına düzenlenen eğitim şenliğine katılan çocuklar, puzzle parçaları ile Türkiye haritası oluşturdu.

Etkinlikten elde edilen gelir My Down Bursa Derneği'ne bağışlandı.


Moremo Mobilya ve Era Kolejleri'nin ortaklığında Endülüs Park AVM'de gerçekleştirilen ‘Puzzle Türkiye İller Haritası Etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu. Gelirinin tamamı My Down Bursa Derneği'ne bağışlanan programda çocuklar ahşaptan yapılan puzzle parçalarını birleştirerek büyük bir Türkiye haritası ortaya çıkardı. Etkinlik kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluş da AVM içerisinde stant açtı. Bursalı ailelerin yoğun bir ilgi gösterdiği programda çocuklar da oldukça keyifli vakit geçirdi.


Programı organize eden Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, sosyal sorumluluk anlayışı ile her ay farklı bir dernek ile özel programlar hazırlamaya gayret gösterdiklerini söyledi. Ev sahipliği için Endüslüs Park AVM yönetimine teşekkür eden Pervin Katana, down sendromlu çocukların hayata katılabilmeleri için çok sayıda proje ürettiklerini aktardı.

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