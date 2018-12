Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ‘Özel Çocuklar Voleybol Şenliği', 17 ilçedeki 9 özel eğitim kurumundan 120 öğrencinin iştirâkiyle başladı.

BTSO Eğitim Vadisi Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE çerçevesinde 17 İlçeden 120 sporcu voleybol heyecanına ortak oldu. BTSO Eğitim Vadisi Spor Salonu'nda açılışı gerçekleşen Özel Çocuklar Voleybol Şenliği'nde, özel sporcular renkli görüntülere imza attı.

Şenliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, her çocuğun eşit olduğunu ve her çocuğun oyunla buluşması gerektiğini söyledi. Bütün ailelerin gayretinin çocuklarının geleceklerinin daha güzel olması için olduğunu söyleyen Yıldız, “Bizim için her çocuk eşittir ve her çocuğumuz oyunla, fiziki etkinliklerle ve sporla buluşmalıdır. Hepimizin tüm gayreti, onların geleceklerinin daha güzel, daha sağlıklı olması için. Onların daha mutlu bireyler olması içindir. Ne yazık ki dijital çağın, çocuklarımız üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de var. En önemlisi onların fiziksel özelliklerini ve sosyal iletişim becerilerini etkiliyor. Biz biliyoruz ki bütün çocuklar oyunla büyür, oyunla gelişir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kemal Ünal ise, “Çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik olarak yetiştirilmesinde en güzel yol spor” ifadelerini kullandı.