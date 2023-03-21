Özel çocuklardan başkana sürpriz ziyaret

Down Sendromlular Günü'nde özel bireylere sürpriz yapmak için hazırlanan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sürpriz hazırlarken, sürpriz ile karşılaştı.

Başkan Kanar'ın doğum günü olduğunu öğrenen özel çocuklar, heyecanlarını Başkan Kanar ile paylaştı. Down Sendromlu çocuklar ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın eşi Yasemin Kanar ile birlikte ellerinde pasta ile makamı ziyaret etti. Başkan Kanar ve özel çocukların arasındaki sohbetler yürekleri ısıttı. Özel çocuklar ve aileleriyle birlikte tek tek ilgilenen, Başkan Kanar, çocuklar ile şarkılar eşliğinde keyifle bu özel günün heyecanını paylaştı.

Mustafakemalpaşalı özel çocuklar ile tek tek ilgilenen Başkan Kanar, "Hem Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi, hem de Down Sendromlular Derneği ile birlikte el ele gönül gönüle çocuklarımızın gelişimini eğitimlerini tamamlamaya devam ediyoruz. Yarın benim doğum günüm evlatlarımda benim doğum günümü kutladı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi.