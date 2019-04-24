(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mutluluğu

31 Mart seçimlerinde Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın yüzünü güldüren en büyük şehir olan Bursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözdesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki 23 Nisan resepsiyonunda Meclis'te karşılaştığı 6 Ak Partili vekille bir süre sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan, Bursalılara desteklerinden, teşkilata da çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, Bursa'ya Ankara'dan daha fazla destek sözü verdi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, resepsiyonda ayak üstü de olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5-6 dakika konuştuklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Bursa halkına selamlarını iletti. Desteklerinden dolayı teşekkür etti. Milletvekilleri ve teşkilatlar olarak Alinur Aktaş ve seçilen tüm belediye başkanlarına destek olmamızı istedi. Bursa'ya da elinden gelen bütün desteği vereceğini ifade etti. Onun bu konuşmaları bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç ile özellikle birlikte durduklarını ifade eden Refik Özen, "Cumhurbaşkanımız Bursalı vekiller olarak bizi görünce gözleri ışıldadı. Çok mutluydu. Yüzünde ayrı bir tebessüm oluştu. O tebessüm de fotoğraf karelerine yansıdı. Bursalı vekiller olarak bizler de bunun mutluluğnuu ve gururunu yaşadık" diye konuştu.

Refik Özen, resepsiyonda Milli Eğitim Bakanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile de sohbet ettiklerini, Bursa'ya yakın zamanda güzel hizmetlerin müjdesini vereceklerini sözlerine ekledi.