(Özel) Depremin ardından bahçelere yönelen vatandaşların fide ve bitkilere ilgisi arttı

Pandemi ile birlikte vatandaşların balkonları ve bahçelerinde sebze, meyve ve süs bitkisi yetiştiriciliği artış gösterirken, deprem felaketi ile birlikte bir kez daha doğaya ilgi arttı. Tarla, bahçe, bağ imkânı bulunan vatandaşlar, sebze fideleri ile süs bitkilerini şimdiden araştırmaya başladı. Tohumdan fideye dönüşecek olan ürünler ise 10-15 gün arasında dikime hazır hale gelecek. Girdi maliyetlerinin artması, bu yıl fiyatlara yansıyacak olsa da insanların hobi maksatlı bu üretimlerini etkilemesi beklenmiyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapan Deniz Dörtkardeş, “Havaların ısınmasıyla beraber fide ve tohum üretimlerimiz başladı. Yaklaşık 10-15 gün sonra bu bitkiler bahçelere, balkonlara dikilebilir seviyeye gelecekler. Sebzelerden, domates, biber, salatalık, kavun, karpuz gibi bitkilerin fidelerini yetiştiriyoruz. Lavanta, gül, şimşir, sarmaşıklar gibi çok yıllık süs bitkileri de üretiyoruz. Bu bitkiler yaz-kış bahçelerde yetişebiliyor” dedi.

Pandemiden sonra insanların kendi sebzelerini ve bitkilerini yetiştirerek ev ve bahçelerini renklendirdiklerini belirten Deniz Dörtkardeş, “Bitkilere sebzelere olan ilgi son yıllarda epey arttı. Son zamanlarda yaşanan depremden sonra da insanlar bağ evlerine, kırsal kesimlere yaşam alanı oluşturmaya başladılar. Bu vesile ile de bitkilere, sebzelere rağbet arttı. İnsanlar kendi sebzelerini az da olsa yetiştirip dalından kopartıp yemeyi tercih ediyorlar” diye konuştu.

Girdi maliyetlerinin geçen yıla göre arttığını aktaran Dörtkardeş, vatandaşların kendi sebzesini yetiştirmenin pazardan alışverişe göre daha avantajlı olduğunun altını çizdi.