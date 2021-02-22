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(Özel) Doğa harikası şelale buz tuttu, görenler hayran kaldı

Bursa’da doğa harikası şelale kar yağışının ardından buz tuttu.

Bursa'da doğa harikası şelale kar yağışının ardından buz tuttu. Ortaya seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler çıktı.


Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim başka bir renge bürünen ve görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakan Suuçtu Şelalesi'nin bazı kısımlarında hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi görmesiyle buz sarkıtları oluştu. Özellikle yazın çok sayıda ziyaretçiyi kendine çeken şelale yağan karla birlikte harika bir görüntüye ulaştı. Karlar altında buz sarkıtları oluşan şelaleyi görenler güzelliği karşısında uzun süre gözlerini şelaleden ayıramadı. Soğukla birlikte oluşan yarım metreyi bulan buz sarkıtları şelalenin güzelliğine güzellik kattı.


Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, "Doğa harikası şelale yaz ve kış her mevsim ayrı bir güzel kar yağmasıyla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuşmuş, soğukta birlikte şelalede buz sarkıtları oluşmuş, buda şelalenin güzelliğine güzellik katmış" dedi.

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