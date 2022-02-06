(Özel) Donmuş göl üzerinde kahvaltı yaptılar

Bursa'nın donmuş göletleri kamp ve karavan tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği karavanlar ile kar ve buza rağmen kamp atan macera tutkunları buz tutan göl üzerinde koşup halay çekti. Yorulunca da buz tutan göl üzerine masa atıp kahvaltı yaptılar.

Uludağ'ın eteklerindeki Keles ilçesinin gizli güzelliği Gököz göleti yaz aylarında yeşili ile olduğu kadar kışın da buz tutmuş hali ile turistlerin ilgisini çekiyor. Yeşil ve beyazın adeta dans ettiği çam ormanlarının arasından bölgeye gelen turistler buz tutan gölün üzerinde ve bulunduğu alanda da karda atv sürme keyfini de yaşıyor. Bölgeye kamp için bir kere gelen muhakkak bir kez daha gelmek istiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de bölgede kamp yapmak isteyen doğa severlere karavan temin ediyor. Adrenalin ve macera tutkunu Bursalı 4 dağcı da büyükşehir belediyesinin 2 karavanında bölgede kamp yapma keyfini yaşadı. Doğa severler, buz üstünde kamp yapmanın zevkli ama bir o kadar da zor olan taraflarını birebir yaşadı. Atvler ve karavanlarla buz tutan Gököz göletine gelen dağcılar karavanları kurduktan sonra buz tutan göl üzerinde koşup halay çekti. Dağcıların o anları drone ile de havadan görüntülendi. Saatlerce göl üzerinde kayıp koşan dağcılar buzun üzerine masa atıp yemek bile yedi.

Tecrübeli dağcı İsmet Şentürk, buz kalıbının neredeyse 20 santimden kalın olduğunu belirterek, "Kış mevsimi biraz daha uzun sürse bu göl üzerinde rahatlıkla buz pateni bile yapılabilir" dedi.