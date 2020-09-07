İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Dünyaca ünlü yarışta bisikletçilerin kazası kameraya böyle yansıdı

Bursa’da Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen ve 2 bin bisikletçinin katıldığı GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı’nda nefes kesen anlar yaşandı.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve 2 bin bisikletçinin katıldığı GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda nefes kesen anlar yaşandı. Çekişmeli geçen yarışmada 8 bisikletçinin birbirine çarparak kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.


Sosyal mesafeli, sağlık tedbirleri artırılmış ülkemizin ilk uluslararası bisiklet yarışı olan Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 2 bin civarında amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla Bursa'da başarıyla yapıldı. Düzenlenen yarışmada, sporcular 5 ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Kısa parkuru 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olan yarış, Millet Bahçesi'nde sona erdi. Tüm enerjilerini kullanarak varış çizgisine ulaşan sporcular, organizasyondan duydukların memnuniyeti dile getirdi.


Çekişmeli sahnelerin yaşandığı yarışta iki bisikletlinin teması sonucu yaşanan kaza kameralara yansıdı. Mudanya Kavşağında yaşanan kazada, 8 sürücü aynı kaderi paylaştı. Sporcular kazayı küçük yaralanmalarla atlatırken, tüm yaşananlarsa iki ayrı sporcunun aksiyon kamerasına yansıdı.


Bisikletçiler yollarına devam ederken, yaşanan kazalarda herhangi bir ciddi yaralanma olmaması herkesi sevindirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.