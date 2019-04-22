(ÖZEL) Dünyada kullanılan alfabelerin atasının Hititlerden geldiği iddiası

Bursalı tarihçi, Berlin'deki müzede gördüğü Hitit yazısının dünyada kullanılan bütün alfabelerin atası olduğunu iddia etti.

Türk tarihi üzerine araştırmalar yapan Murat Kavaklı, Hititlerin Türk olduğunu iddia etti. Kavaklı, ziyaret ettiği Berlin Pergamon Müzesinde bugüne kadar açıklanmayan bir alfabe olduğunu, bu alfabede dünyada kullanılan bütün milletlerin alfabesindeki harflerin bulunduğunu iddia etti.

Bu alfabeye tesadüfen denk geldiğini ve bu alfabenin hiç açıklanmadığını ifade eden tarihçi Murat Kavaklı, "Ben Türk tarihi üzerine araştırma yaparak bazı eserler ortaya koydum. Türk tarihi üzerine 6 tane yayınlanmış eserim var Ben her yıl 3 ay Almanya Berlin'e gidip bazı müzeleri ziyaret ederim. Berlin'e geçen yıl gittiğimde Pergamon Müzesini gezdim. Pergamon bizim İzmir'in Bergama ilçesinin ismini taşıyor. Bu müzede çok çeşitli eserler var, fakat buradaki tüm eserler Osmanlı ve Türk topraklarından götürülmüş. Bu müzede benim dikkatimi çeken geç Hitit eserleri oldu. Geç Hitit eserleri üzerinde yazılar var, bu yazılar bilmediğimiz bir alfabe ile yazılmış. Hititlerin, tarihi kayıtlarda iki tane alfabesi olduğu yazılıdır. Birisi hiyeroglif alfabesi, diğeri ise çivi yazısıdır. Benim dikkatimi çeken üçüncü alfabeden hiç bir kaynakta belirtilmemiş. Bu Hitit alfabesindeki yazıların özelliği ise, şu anda dünyadaki tüm ülkelerin kullandığı harflerin benzerleri burada var. Bu şunu gösteriyor. Dünyadaki bütün alfabeler Hitit alfabesinden alınmış. Arkeologların ve tarihçilerimizin dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum. Müzede bu eserler sergileniyor, hangi döneme ait olduğu da yazıyor. Hititlerin Türk olduğu konusunda ne bizim tarihçiler ne de Avrupa'daki tarihçiler bir açıklama yapmıyor. Hititler kesinlikle Türk. İskit, Hun, Hattiler ve Frigyalılar, aynı millet. Bunu 2016 yılında yayınlanan Türk tarihinin bağlantıları kitabında kaynaklarda uzun uzun anlattım. Bu alfabedeki bütün harflerin dünyada kullanılan tüm alfabelerin temeli olduğunu buradan açıkça söylüyorum. Bu konuda çalışılması gerekiyor. Alfabemize, kendi kültürümüze sahip çıkmalıyız. Tarihçilerimiz bu konuda çalışmalılar. Eserlerin üzerindeki yazılar çok net" dedi.