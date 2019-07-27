(Özel) Emniyet sürücüleri sloganla uyarıyor...

Yorgun halde araç kullananlara hitaben, 'Yorgun çıkma yola, dinlen ver bir mola' ifadesini kullanan Başkanlık; 'Uykunu yolda alma, insanların kâbusu olma' diyerek de uykusunu almadan yola çıkan sürücüleri ikaz ediyor.

Motosiklet sürücülerini de çeşitli ihlaller sebebiyle uyaran Trafik Hizmetleri Başkanlığı; ''Aracınızı kaderiniz değil, bilginiz yönetsin. Kafan varsa, kask kullanırsın. Umut; ekmeğin, kask, yoldaşın olsun. Kazalar, çiğnenmiş kuralların intikamıdır. Kaza geliyorum der, kulak verin yeter. Trafik dikkat ister, azami gayret göster. Kaskınız kaskonuzdur.'' sloganlarını kullanıyor.

Trafikte bir hata 100 doğruyu götürür

Cep telefonu kullanan sürücüleri de ikaz eden Başkanlık, şu tavsiyelerde bulunuyor; ''Direksiyon başındayız, kapsama alanı dışındayız. Uykunu yolda alma, insanların kâbusu olma! Kurallar sizi korkutmak için değil korumak içindir. Unutmayın! Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır. Unutma! Yollarda güvenli bir gelecek, sen kurallara uymadığın sürece gelmeyecek. Trafik kurallarını yabana, yaşamı riske atma! Trafik, başarıya giden yoldaki bekleme süresidir. Trafik kazaları asla kazayla olmaz. Hayat, bir nefeste saklıdır. Ölüm, trafik kurallarında yasaklıdır. Yorgun çıkma yola, dinlen ver bir mola. İster sürücü ol ister yaya, aksatmadan uy kurala. Trafikte bir hata yüz doğru götürür. Korkmayın! Trafik kurallarına uyarak hiçbir şey kaybetmezsiniz. Trafikte güven istiyorsan yolu paylaşmayı öğrenmelisin. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır! Çok yakın takip etme, canını riske etme. Kazasız belasız güvenli sürüşler, sevdiklerinize mutlu gülüşler. Üst geçit, alt geçit, Kolay olur karşıya geçiş. Kurallara uyun, hayata doyun. Uykunu al, hayatta kal. Yollar mezar araçlar tabut olmasın.''