(Özel) En acı bayram

Bursa'da alkollü sürücünün kamyonetiyle 50 metre yükseklikten evin bahçesindeki ailenin üzerine uçtuğu ve kamyonetin altında kalan Nermin Yıldız'ın hayatını kaybettiği, eşi Cevdet Yıldız'ın ağır yaralandığı kaza sonrası tutuklanan sürücü A.P., 3,5 ay sonra tahliye oldu. Mahkeme heyetinin verdiği kararla acıları daha da artan gözü yaşlı aile, bayramda gittiği annelerinin mezarı başında mahkeme kararına tepki gösterdi.

Olay, 2022 yılı Ocak ayında Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturan Cevdet ve Nermin Yıldız'ın (65) üzerine 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağıya A.P.'nin kullandığı 16 ZM 866 plakalı kamyonet yuvarlandı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan aileden Nermin Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, 307 promil alkollü sürücü A.P.'ye bilinçli taksir suçunun en alt sınırından 4 yıl 1/2 artırım iyi halinden 1/6 indirim verdi. 5 yıl hapis cezası alan A.P., mahkeme heyeti karar kesinleşinceye kadar tahliyesine kararı verdi.

İkinci adresinin annesinin mezarı olduğunu belirten Salih Yıldız, "Mahkeme heyeti annemi öldüren sürücüyü tahliye ederek bayram hediyesi verdi. Biz ise ikinci adresimizdeyiz. Başımıza gelen felaketten sonra her gün buradayız. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesinde her türlü eksikliğe rağmen, alkollü araç, muayenesiz araç, daha önce alkollü araç kullanmış olmasına rağmen cezaevinde yattığı 3,5 aylık sürenin ardından tahliye oldu. Burada ceza mahkemesi başkanı cezanın az olduğuna hükmederek şerh koydu. İtirazımızı yaptık. Allah'ın izni ile inancımız tam. 5 Ocak'ta başımıza bir felaket geldi. Bursa 11. Ağır Cezada 15'er dakikalık iki celsede karar verildi. Babam parkinson hastası biz bakıyoruz, annemden iyi bakamayız" dedi.