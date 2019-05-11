(Özel) Evine Ebabil kuşu girdi, şaşkına döndü

Bursa'da bir genç evine giren Ebabil kuşunu görünce şaşkına döndü.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Binici'nin oturduğu eve Kuran-ı Kerim'de ismi geçen, İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olan Ebabil kuşu girdi.

20 yaşındaki Rıdvan Binici, “Cuma saatinde evimizin penceresinden içeriye bir kuş girdiğini gördüm. Kuşu yakalayınca daha önce hiç görmediğimiz bir kuş olduğunun farkına vardım. Kuşu internetten araştırınca bunun Ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok heyecanlandım” diye konuştu.

Ebabil kuşunun Kuran-ı Kerim'de Fil Suresi'nde isminin geçtiğini kaydeden Binici, "Yaptığım araştırmada Ebabil kuşlarının yakalanmasının çok zor olduğunu ve genelde Cuma saatleri ev ve girdikleri iş yerlerine bereket getirdiğini öğrendim. Gece-gündüz havada kalıp ve uçarken uyuyorlarmış. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyuyorlarmış. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Bu kuşu yarın tabiata bırakacağım” dedi.