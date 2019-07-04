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(Özel) Fıskiyeli serinlik

Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşurken, Bursa’da sıcaktan bunalan çocuklar da parkların fıskiyelerinde serinlemeye çalıştı.

Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşurken, Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar da parkların fıskiyelerinde serinlemeye çalıştı.


Yıldırım Belediyesi'nin Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde fıskiyeler altında serinlemeye çalışan çocuklar hem serinledi, hem eğlendi. Bazı çocuklar bisikletleriyle suyun altından geçerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.


Bursa'da hava sıcaklıkları 33 derece, nem oranı ise yüzde 50 seviyelerinde seyrederken, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceleri bulması bekleniyor.


Meteoroloji yetkilileri saat 12.00-15.00 arasında sıcaklıkların en hissedilir olacağını vurgularken, doktorlar ise belirtilen saatlerde fazla dışarı çıkılmaması gerektiğini dile getirerek, "Mecbur kalmadıkça bilhassa çocuk ve yaşlılar dışarıya çıkmamalı" uyarısında bulundu.


Bursa'da hava sıcaklığının bugün 31, cuma ise 33 derece olması bekleniyor.

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