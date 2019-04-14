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(Özel) Fotoğraf gibi çizimler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karakalem sanatçısının resimleri görenleri hayrette düşüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karakalem sanatçısının resimleri görenleri hayrette düşüyor. Bir portrenin ortaya çıkması ise yaklaşık 15 saat buluyor.


İnegöl'de yaşayan Özcan Temiz hobisini mesleğe dönüştürdü. Yaptığı çizimler o kadar beğenildi ki atölye açtı. Bugüne kadar binin üzerinde portre çalıştı. Bu sanatta herhangi bir kopyalama söz konusu değil. Müşteriler tabloya ve portreye dönüştürmesini istedikleri fotoğrafları getiriyor. Özcan Temiz, bunları kara kalemle çizip teslim ediyor. Türkiye'nin 81 ilinden sipariş geliyor. Özellikle yeni evlenen ve nişanlananlar büyük rağbet gösteriyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Özcan Temiz, "Zor bir sanat, ama o kadar da zevk veren bir iş. Bir portrenin yapımı bazen haftalar alıyor, bazen 15 saatlik çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden siparişler geliyor. İnsanların ilgisini çekmeyi başardık. Artık ders vermeye başladık" diye konuştu.

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