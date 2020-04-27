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(Özel) Fotokapana takılan yaban hayvanlarından belgesellik görüntüler

Bursa’da yaşayan iki arkadaşın Uludağ eteklerinde kurduğu fotokapanlara takılan görüntüler belgeselleri aratmadı.

Bursa'da yaşayan iki arkadaşın Uludağ eteklerinde kurduğu fotokapanlara takılan görüntüler belgeselleri aratmadı.


Bursa'da yaşayan Ahmet Yılmaz Güler ve Samet Asutay adında iki doğasever satın aldıkları fotokapanları ormanlık alana yerleştirerek yaban hayatı kaydediyor. Her hafta sonu yaptığı yürüyüşlerle farklı bölgelere bıraktığı fotokapanların kaydettiği görüntüleri belli sürelerle kontrol eden arkadaşlar, geyikten ayıya birçok hayvanı yaşam alanlarını kayıt altına alıyor. Kuş sesleriyle birlikte çakal, tilki, yaban kedisi, ayı ve geyik sürülerinin ormanda yiyecek araması kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler belgesel çekimlerini aratmıyor.


Doğa fotoğrafçılığı da yapan ve bu zamana kadar birçok hayvan görüntüleyen Ahmet Yılmaz Güler, “Hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum” dedi.

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