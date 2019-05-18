(Özel) Gece yürüyüşüne çıkan gence otomobil çarptı

Bursa'da gece hava almak için arkadaşıyla yürüyüşe çıkan inşaat işçisi gence, ana cadde üzerinde otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kanlar içerisinde yerde kalan genç ağır yaralandı.

Kaza, gece 02.30 sularında Bursa-İzmir Yolu Mudanya Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Ahmet P.(25) arkadaşı Medeni T. ile hava almak için yürüyüşe çıktı. Bir süre birlikte yürüyen ikiliden Ahmet P. bir anda karşıya geçmek için hareketlenince, Mudanya ayrımına seyreden H.H.G. kontrolündeki 16 RK 309 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kaputta havalan Ahmet P., kafasını ön cama çarparak asfalta çakıldı. Yoldan geçen diğer araçlar tarafından ezilme tehlikesi yaşayan Ahmet P.'yi kanlar içerisinde yerde gören Medeni T. sinir krizi geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yatan Ahmet P.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Muhtemel bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, otomobil sürücüsü H.H.G.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.