(Özel) Geyikler açık arttırmayla satışa çıkıyor

Bölge Müdürlüğü, 2 adet kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhale takvimi Basın İlan Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satışta, vurulacak her bir geyik için 14 bin lira ödenecek. Çalışmanın kent turizminin gelişmesine katkı sağlaması planlanırken, hedeflerinin ise geyiklerin neslini bir seviyede tutarak düzenli hale getirmek ve av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

Bir geyiğin en fazla 15-16 yıl doğada 2004 yılı ve sonrasında av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisi yabancı avcılar için düzenleniyor. Yoğun talep üzerine önceki yıllarda bir çok yaşlı geyik satışa çıkarken, bu sene rakam 2 adet olarak belirlendi.

Geyikleri vurmak için yurt dışından çok sayıda turist gelirken, hem Orman Bakanlığı hem de avlanma bölgesindeki esnaf kazanıyor.

Basın İlan Kurumu da ihale duyurusunu üstlenirken, ihaleye hayli ilgi olması bekleniyor.