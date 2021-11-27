(Özel) Gökdelenlerin gölgesinde 700 yıllık en küçük cami

Bursa'da gökdelenlerin gölgesinde kalan 700 yıllık mescit, Türkiye'nin en küçük camilerinden biri. Cumhuriyet döneminde ev olarak kullanılan tarihî mescit, yok olmak üzereyken yeniden ayağa kaldırıldı. Binlerce kişinin yaşadığı toplu konutların arasında kalan mescidin cemaati cuma günleri sokağa taşıyor.

Merkez Osmangazi ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde bulunan Mizanoğlu Mescidi, küçüklüğü ve şirinliğiyle dikkat çekiyor. Bilhassa cuma günleri cemaat namazlarını avluda kılmak zorunda kalıyor. Kış günleri vatandaşlar yağmur ve kar altında namaz kılıyor. En fazla 30 kişinin sığabildiği tarihî mescit, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Pandemi döneminde korona tedbirleri sebebiyle saflar arasında fazla mesafe bırakıldığı için küçük olan mescidin içinde çok az insan namaz kılabiliyordu. Bu cuma itibariyle camilerde normal saf düzenine geçilmesiyle birlikte mescidin cemaati bundan sonra biraz daha rahatlayacak.

TOKİ Konutları inşa edilirken hafriyat kazıları sırasında zarar görüp yıkılan Mizanoğlu Mescidi, iki sene evvel yeniden ayağa kaldırılmıştı. Aslına uygun olarak restore edilen mescit, 9.11.2019 tarihinde yeniden ibadete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan 2. Murad dönemine ait 700 yıllık şirin mescit, ilk günkü ihtişamıyla Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor.

Mescidi yok olmaktan kurtaran adam konuştu

Bu arada, Mizanoğlu Mescidi'nin yok olmaktan kurtulmasında büyük emeği olan çevre müfettişi ve tarihî eserler uzmanı Ali Turan, "Şu ân burası Doğanbey kentsel dönüşüm bölgesi olarak biliniyor. Ama bu mahallenin kuruluşu çok eski, 700 yıla kadar dayanıyor. Bu mahalleyi kuran kişi de bu camiyi yaptıran Mizanoğlu'dur. Mizanoğlu Mescidi, Cumhuriyet döneminde eve dönüştürülmüş. Hatta ben arka tarafında işlek bir yol olduğunu biliyorum. Sekizgen kaide üzerine kurulmuş minareyi mutfak olarak kullanıyorlardı. Toplu konut otoparkının inşaatı sırasında, minare tarafına kepçe darbesi geldi. Tarihî yapı tamamen yıkıldı. Tekrar ilgililerce sahiplenilip, tescil altına alındı. Büyükşehir ve hayırsever desteğiyle restore edilerek, ibadete açılarak ihya edildi. Bu olayın gerçekten Bursalılar için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 asırlık cami gökdelenlerin arasında ve gölgesinde kaldı. Bu hâliyle Türkiye'nin en küçük camilerinden biri olduğu kanaatindeyim" dedi.