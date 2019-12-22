(?zel) G?lba??'n?n ard?ndan ?znik G?l?'n? de kurakl?k vurdu

Bursa'n?n en verimli ovalar?n? sulayan G?lba??'ndaki kurakl???n ard?ndan ?znik G?l?'nde ya?anan metrelerce su ?ekilmesi vatanda?lar? tedirgin etti.

298 kilometrekarelik y?z ?l??m? ile T?rkiye'nin en b?y?k alt?nc? g?l? konumundaki ?znik G?l?'nde ya?anan su ?ekilmesi vatanda?lar? tedirgin ediyor. G?l?n en g?zde mesire alanlar?ndan biri olan Orhangazi ?aml??? b?lgesinde g?l suyu yakla??k 25 - 30 metre ?ekildi. Sahil boyunca g?zlenen su ?ekilmesinin ya???lar?n az olmas? ve tar?m alanlar?n?n bilin?siz sulanmas?ndan kaynakland??? iddia edildi. B?lgede ya?ayan vatanda?lar ?ekilmenin ilk kez bu kadar yo?un oldu?unu ifade etti.

Orhangazi'de ya?ayan As?m Sevin?, ?ocuklu?undan beri ilk defa bu kadar suyun ?ekildi?ine ?ahit oldu?unu belirterek, ?Tahminen 25 metreye kadar su ?ekildi. Mevsimin ?ok ya???s?z ge?mesinden kaynakland???n? d???n?yoruz. Sabahlar? ?nceden arabalar?n ?zerinde ?i? oluyordu, onu bile g?remiyoruz. Ya?mur ya?mad?, ama g?l kenar?nda fabrikalar a??ld?. Onlar g?lden su ?ekiyor. ?znik ve Orhangazi etraf?ndaki tar?mla u?ra?an insanlar?m?z tarlalar?n? suluyor. G?l? bu hale getirdi. Bu b?yle devam ederse seneye en az 100 metre g?l ?ekilir diye d???n?yorum? dedi.

Uzmanlara g?re ?ekilme normal

Uzmanlara g?re ?st ?ste gelen bu su ?ekilmeleri, do?ada ya?anan s?radan de?i?imler. ?T? Meteoroloji B?l?m? ve Afet Y?netim Merkezi ??retim ?yesi Prof. Dr. Mikdat Kad?o?lu'na g?re, ?ekilmeler do?adaki periyodik de?i?imlerden biri. Kad?o?lu, ay?n med cezir etkisinin k?y?larda ?ekilmeye yol a?t???n?, ayr?ca havadaki bas?n? farkl?l?klar? ve r?zgarlar?n da k?y?lardaki suyu aksi y?ne ta??yarak ?ekilmeye sebebiyet verdi?ini s?yledi. Suyun dikey ?ekilmesinin 5-10 santimetreyi ge?medi?ini, k?y?n?n durumuna g?re 5-10 santimetrelik dikey ?ekilmenin 10-20 metre yatay ?ekilme ?eklinde g?r?nebildi?ini s?yleyen Kad?o?lu, g?llerdeki ?ekilmede ayn? fakt?rlerin yan? s?ra kurakl???n da etkili oldu?unu belirtti.

Y?ld?z Teknik ?niversitesi Do?a Bilimleri Ara?t?rma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. ??kr? Ersoy ise, k?resel ?s?nman?n suyun ?ekilmesine de?il, k?y?lara su basmas?na sebebiyet verece?ini belirterek, "Buzullar eridi?inde k?y?lar? su basar. Depremle de hi?bir ilgisi yok. Asl?nda bu belli zamanlarda hep ya?an?r, ancak insanlar ?ok daha hassas hale geldiler" diye konu?tu.