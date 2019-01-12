(Özel) Gözü kapalı 244 kilometre bastı

Otomobil tutkunu görme engelli psikolog, Yunuseli Havalimanı'nda kendisine hazırlanan ilginç bir süprizle bir ilke imza attı. Hiç bir şeyden haberi olmayan Ankaralı psikolog Levent Karadöl, Bursa'da motospor uzmanlarının kendisine yaptığı organizasyonla direksiyon başına geçerek görmeden 244 kilometre hıza ulaştı.

Merkezi Amerika'da bulunan Motosport Network'ün Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Türkiye Gazetesi Otomobil Sayfaları Editörü Ali Çelik ile otomobil tutkunu görme engelli psikolog Levent Karadöl'e bir süpriz hazırladılar.

Türkiye'de sadece 3 tane bulunan 581 beygirlik güce ulaşan V6 motorlu Honda NSX marka süper sport otomobil ayarlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Yunuseli Havalimanı da bu ilginç organizasyon için her türlü güvenlik tedbirleri alınarak hazır hale getirildi. Levent Karadöl ise Ankara'dan bir organizasyon bahanesiyle Bursa'ya davet edildi. Yunuseli Havalimanı'na gelindiğinde Cihangir Perperik ve Ali Çelik ilginç süprizi açıkladılar.

Daha önce Nurburgring pistinde dünya rekoru kıran "Canavar" lakabı verilen süper sport otomobilin direksiyonuna geçen Levent Karadöl, saniyeler içerisinde Yunuseli'nde 244 kilometre hıza ulaştı. Büyük bir mutluluk yaşayan Karadöl duygularını ise, "Vaay, işçilik kalitesine bakın! 2,9 saniyede 100'e çıkıyor. Ferrari'yi, Lamborghini'yi ağlatır gaza dokununca. Bana bu sürpriz söylenince şaka zannetmiştim" diyor

İlk denemede 244 kilometre hıza ulaşan Karadöl, mükemmel ilk kalkış anı ve sürüş çizgisini bozmadan Bursa'da ilginç faaliyetin baş aktörü oluyor.

Organizasyon sonunda Levent Karadöl, bu sürprizi sebebiyle Cihangir Perperik, Ali Çelik ve katkı koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Levent Karadöl'ün bu sürüşü Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyor. Daha önce ünlü sanatçı Metin Şentürk şampiyon rallici Volkan Işık'la bir hız denemesi gerçekleştirmiş ve rekor kırmıştı. Ancak özel hazırlık sürecinin ardından gelen bu rekorla bu organizasyon arasındaki fark Levent Karadöl'ün bu organizasyondan haberinin olmaması ve hayatındaki ilk denemesi olmasıydı. 7 aylıkken geçirdiği menenjit rahatsızlığı sebebiyle görme engelli olan Levent Karadöl, Formula 1 yorumlarıyla herkesin takdirini kazanan bir isim olarak otomobil camiasında tanınıyor.