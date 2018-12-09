(Özel haber) - Bitkisel hayattan sınava

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralanan ve aylarca bitkisel hayatta kalan 18 yaşındaki Beyzanur Altun, azmi ve dualarla tekrar hayata döndü. Altun, hedefindeki mimarlık mesleği için açık lise sınavlarına evinde girdi.

13 Mayıs 2017 tarihinde Sakarya istikametine giden Songül Altun'un (42) kullandığı 16 ZF 666 plakalı otomobile, D-650 kara yolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında durduğu esnada, aynı istikamete giden Mehmet Ali Akar (67) idaresindeki 26 BZ 735 plakalı otomobil arkadan çarptı. Can pazarının yaşandı o kazada Sogül Altun, otomobilde bulunan çocukları Beyzanur Altun (17), Emir Taha Altun (11), Serhat Altun (13) ve Zafer Altun (44) ile arkadan çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Ali Akar (67) ve otomobilde bulunan Kaan Kudret Akar yaralandı. Kazada ağır yaralanan Beyzanur Altun aylarca yoğun bakım ünitesinde bitkisel hayatta kaldı. Geçen zaman içerisinde doktorlar artık genç kızdan ümitlerini keserek ailesine çocuklarını eve götürmelerini söyledi. Bunun üzerine baba Zafer Altun canından çok sevdiği kızını evine götürerek tedavisine evde devam etti. Beyzanur'un odasını bir hastane odasına çeviren ailesi hiç ümitlerini kaybetmedi.

Yapılan tedavinin ardından ailesinin büyük desteği ve duasıyla Beyzanur Altun 7 ay sonra bitkisel hayattan çıkararak normal hayata döndü. Tedavisine devam edilen genç kız aldığı desteklerle yavaş yavaş yürümeye başladı. En büyük hayali ise okuyup mimar olmaktı. Ancak kazadan sonra 1 yıl okulunu dondurmak zorunda kalan Beyzanur, hayaline açık lise sınavlarıyla ulaşmayı hedefliyor. Ggereken başvuruları yaparak sınava evinde girdi.

Kaza sonrası görme problemi sebebiyle okuma ve yazmada zorlanan Altun'na görevliler yardım etti. Soruları bir görevli okudu, Beyzanur doğru şıkkı söyledi. Diğer görevli de söylenen şıkkı cevap anahtarına işaretledi. Beyzanur'un mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaza sonrası hayata tekrar geri dönen Beyzanur Altun, "Böyle bir imkanı bana sağladıkları için Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu imkanı bana tanımasalardı sınava girme şansım olamazdı. Evde sınava girdiğim için çok mutluyum. Okumayı çok seviyorum. Ben okuyup mimar olmak istiyorum. Çocukları çok seviyorum, ana okulu öğretmeni olabilirim. İki meslek arasında kararsızım" diye konuştu.

Baba Zafer Altun ise, "Milli Eğitim Bakanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'ne böyle bir imkan sunarak çocuğumuzun okumasına vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuz okumayı seviyor, yalnız şu anda okula gidecek pozisyonda ve sağlıkta değil. Devletimiz böyle bir imkanı tanıdığı için binlerce teşekkür etmek istiyorum. Devletimiz eğitime ne kadar önem veriyor. Evimize kadar gelip imtihan yaptılar" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, "Kaza sonucu yaralanan kızımıza Allah şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede eski sağlığına kavuşur ve okula devam eder. Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde Cumartesi ve Pazar günleri Açık Lise ve ortaokul sınavları yapılıyor. İnegöl'de okulla gidemeyen öğrencilerimizin başvuruları neticesinde evlerinde yapıyoruz. Devletimiz her zaman üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek" diye konuştu.