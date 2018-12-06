(Özel Haber) Bursa'da 34 yıllık mozaiğe üzerine yapıştırdıkları afişi sökerken zarar verdiler

Bursa'da 32 yıl önce belediye tarafından yaptırılan mozaik, üstüne yapıştırılan reklam afişi sökülürken zarar gördü.

1986 yılında zamanın Bursa Belediye Başkanı tarafından Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Günay'a yaptırılan üzerinde Yeşil Türbe ve Bursa manzarası bulunan mozaik, üzerine yapıştırılan reklam afişi söküldüğü sırada zarar gördü. Mozaiği yapan merhum Selçuk Günay'ın eşi Nuray Günay, her biri orijinal taşlar yontularak yapılan mozaiğin zarar görmesine tepki göstererek, “Eşimin yaptığı eserin zarar gördüğünü görünce hemen mozaiğe zarar veren firma yetkililerine ve belediyeye giderek mozaiğin çok değerli bir eser olduğunu ve bunun onarılmasını istedim. Mozaik her biri doğal taşlar kullanılarak büyük bir özenle yapılmıştır. Çok değerli bir çalışmadır. Bu çalışma eşime 1986 yılında Bursa Belediyesi tarafından yaptırıldı. Bu zamana kadar korunan bu esere bir firma reklam afişini asmış ve kapatmış, ben de bu afişin kalkması gerektiğini söyledim. Firma mozaiğin üstüne yapıştırdığı afişi sökerken mozaiğin de yarısını sökmüş, bu mozaiğin tekrar yapılmasını istiyorum. Yapılmazsa konuyu uluslararası hukuk mahkemelerine taşıyacağım” dedi.