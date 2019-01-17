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(Özel haber) Bursa'da günün fotoğrafı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağan yağmura tekerlekli sandalye üzerinde yakalanan iki yaşlıyı yakınları ıslanmasın diye üzerlerine şemsiye tutarak hastaneye götürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan yağmura tekerlekli sandalye üzerinde yakalanan iki yaşlıyı yakınları ıslanmasın diye üzerlerine şemsiye tutarak hastaneye götürdü.


Hastaneye götürülen biri kadın, diğeri erkek iki yaşlı vatandaş yürümekte zorluk çektikleri için tekerlekli sandalyeyle hastaneye giderken aniden yağmur bastırdı. Yakınları hastaların ıslanmaması için üzerlerine şemsiye tuttu. O anlar İHA kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Yağan yağmur altında kendileri ıslanırken, hastaları ıslatmayan yakınları büyük takdir topladı.

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