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(Özel haber) Bursalı genç çiftçiler: "Hayvanlarımız sağlıklı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın Bursa’da 50 üreticiye dağıtılan hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürmesinin ardından Genç Çiftçi Projesi kapsamında 5 adet manda alan çiftçilerden Süleyman Atıl, aldığı hayvanlarda herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürmesinin ardından Genç Çiftçi Projesi kapsamında 5 adet manda alan çiftçilerden Süleyman Atıl, aldığı hayvanlarda herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu savunmuş, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürmüştü.


İnegöl'de genç çifti desteklemeleri kapsamında 5 manda alan Süleyman Atıl, hayvanlarda herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, genç çiftçilere destek veriyorlar. Bu kapsamda bize 30 bin TL değerinde hibe karşılığında 5 manda verildi. Hayvanlarımızın sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanları aldıktan sonra veteriner getirdik, kontrol ettirdik. Sağlıklı olduklarını söylediler. Tek sıkıntımız hayvanların bize geldiğinde ufak olmasıydı. Aman zaman geçtikçe büyüyorlar, gelişiyorlar. İlerleyen zamanlarda mandalarımızın sütünden, kaymağından faydalanacağız" dedi.


Öte yandan genç çiftçi Yasemin Yorga'nın babası Ramazan Yorga, aldıkları mandalardan bazılarının hastalandığını belirtti. Veteriner getirip mandaları tedavi ettirdiğini söyleyen Yorga, şu anda hayvanların herhangi bir sıkıntılarının olmadığını öğrenildi.

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