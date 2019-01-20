(Özel haber) Dağ yöresindeki kadınlar diktikleri kıyafetlerle geleneklerini yaşatıyor

Bursa'nın dağ ilçelerinde yaşayan kadınlar, diktikleri mahalli kıyafetlerle geleneklerini yaşatıyor.

Keles ilçesine bağlı Küçükkovacık Mahallesi'ndeki kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından mahalle konağında açılan dikiş kursunda mahalli kıyafetler dikiyor. İŞ-KUR'un da desteklediği kurslarda kadınlar öğrenmenin yanı sıra gelir de elde ediyor. Geçmiş yıllarda giyilen elbiselerin günümüzde folklor ekipleri tarafından kullanmasıyla beraber Keles'te bulunan ana sınıfı öğrencilerine folklor kıyafetleri diktiklerini anlatan kursiyer Emine Adıgüzel, “HEM'in talebi doğrultusunda ana sınıfı öğrencilerine folklor elbisesi diktik. Kursumuz sona eriyor. Zamanımız kalınca biz de kendimize kıyafet dikiyoruz. Günlük etek, şalvarlar yapıyoruz. Eskiden dedelerimiz cübbe denilen elbise giyiyorlarmış. Ondan sonraki dönemde annelerimiz saya denilen siyah kıyafetler giydi. Daha sonra da siyah etek, siyah kazak giyilmeye başlandı. Şimdi renkli kıyafetler giyiliyor” dedi.

“Bizim yöresel kıyafetlerimizde cepken, şort, başına dolanan örtüsü, çantası var” diyen Adıgüzel, “Bir folklor elbisesini 2-3 günde dikersiniz, 1 haftada da yapabilirsiniz. Sizin çalışma saatlerinize bağlıdır. Osmanlı'dan gelen mahalli kıyafetlerimizi diktik. Burada güzel vakit geçirdik. Sıcak bir ortamımız oldu. 8 kursiyerimiz var. Kursun devam etmesini çok istiyoruz. Biz bu kıyafet dikme işini burada öğrendik, daha önce bilmiyorduk” diye konuştu.

Diğer bir kursiyer Şefika Yavuz ise, “Biz burada folklor kıyafeti diktik. Şimdi de kursun bitmesine birkaç gün kaldığı için kendimize kıyafet dikiyoruz. Geçmişte yaşayan insanların günlük kıyafetleriymiş. 5 sene önce gittiğim bir kursta yine folklor kıyafetlerini yetişkinler için dikmeyi öğrenmiştik. Kursun uzun süreli olması bizim için daha iyi. Sabah 09.00'da başlıyoruz, akşam 16.00'da bitiriyoruz. Haftanın 5 günü buraya geliyoruz. Köyün bir folklor ekibi var, düğünlerde bu diktiğimiz kıyafetleri giyip oynuyorlar” dedi.