(Özel haber) İnegöl tarihinde ilk kez iki kadın muhtar oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde muhtarlık seçimlerinde bir ilk yaşandı. İnegöl tarihinde ilk kez iki kadın muhtar oldu.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde iki kadın muhtar seçildi. Merkezde Cuma Mahallesi Muhtarı Hülya Bulum olurken, İnegöl'ün kırsal mahallesi olan Bilalköy'ün muhtarı da Ayşe Günhan oldu. Cuma günü mazbatalarını alacak olan yeni muhtarlar pazartesi günü görevlerine başlayacak.

Cuma Mahallesi Muhtarı Abbas Uğur sağlık problemleri sebebiyle tekrar aday olmayınca 4 kişinin yarıştığı muhtarlığa yaklaşık bin oy alan Hülya Bulum seçildi. Bulum, "Hayırlısıyla seçilmek için çıktık bu yola. Allah da nasip etti oldum. Mahallemizin ilk kadın muhtarıyım. Daha doğrusu İnegöl'ün ilk kadın muhtarıyım, Bilalköy'de de bir arkadaşımız daha muhtar olmuş. Mahallemize hizmet etmek için buradayım, eski muhtarımız Abbas abimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun kendisi kadınlara değer veren birisi. Çok tebrik alıyorum. Bir bayanın gelmesi tabii ki onları da mutlu etti. Ben de çok mutlu oldum. Benimle birlikte 4 aday vardı. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Onlar benim abilerim, bundan sonra da mahalle halkının desteğiyle güzel şeylere imza atacağımı düşünüyorum. Bir kez daha bana destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bekar olan Hülya Bulum'un uzun süre bir fabrikada üretim şefi olarak çalıştıktan sonra 14 yıldır herhangi bir işle uğraşmadığı öğrenildi.