(Özel Haber) Senato Sarayı'nın kalıntılarının bulunduğu iddia edilen bölgede kazılar durdu

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi Senato Sarayı'nın kalıntılarının rastlandığı iddia edilen bölgede kazı çalışmaları durunca alan atıl durumda kaldı.

Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, Roma İmparatorluğu'nda 325 yılında papazların toplandığı 1'inci Konsil toplantısının yapıldığı ve yeri henüz kesin olarak belirlenemeyen Senato Sarayı'nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Arabacı Sokağı'nda olduğunu söyledi. Daha önceki yıllarda kazı çalışmaları yapılan alanda bazı kalıntıların bulunduğunu da belirten Sevil, "Şuanda atıl durumda olan bölgede kazı çalışmaları devam etmiyor. Buradaki sahanın Senato Sarayı olabileceği çok az kişi tarafından biliniyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bir vatandaşımızın verdiği yanlış bilgi ile bugüne kadar Senato Sarayı kalıntılarının göl kenarında olduğu zannedildi. Hala Senato Sarayı tabelası da göl kenarında bulunuyor. Bizans kaynaklarında Senato Sarayı'nın yeri İstanbul Kapı'nın güneybatı kesimini tarif etmektedir. Bulunduğumuz nokta tarif edilen yerdir. Bugün bazı bölümleri arkeolojik kazılarla ortaya çıkartıldı. Saray kalıntıları geniş bir alana yayılmakta ve buralarda zaman zaman çeşitli kalıntılara rastlanmaktadır” dedi.

Senato Sarayı'nın yaklaşık 30 dönümlük alanı kapsadığını vurgulayan Sevil, “Burası çok az bir bölümü. Muhtemelen evlerin altından devam ediyor. İstanbul Kapı İznik'in en muhteşem kapısıdır, en iyi korunan bölümdür. Saray kalıntılarının tarif edilen kesimde olması çok normaldir. Burada kazılar başlatılmalıdır” diye konuştu.