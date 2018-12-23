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(Özel Haber) Uludağ'da gişe çilesi

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.


Hafta sonu olması sebebiyle günübirlik Uludağ'a çıkmak isteyenler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Bursa'ya doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu. Pazar gününün tadını çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Yetkililer ise trafiğin sıkışmasının ardından üçüncü gişenin de devreye gireceğini belirtti.

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