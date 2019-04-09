(Özel) Hatalı sollamanın ardından gelen kaza kamerada

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, virajda kamyonu sollamaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, motosikletlinin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, cumartesi günü Mudanya-Gemlik yolu Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Acar (33) ve arkadaşı, motosikletleriyle Gemlik'in Kumla Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Acar ilerlediği sırada, virajda bir otomobil kamyonu geçmeye başladı. Aracın birden karşısına çıkması üzerine motosiklet sürücüsü çarpmamak için direksiyonunu tarla tarafına çevirdi. Kum ve çakıldan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Acar, motosikletini devirdi. Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ayrıca kaza yerinde sollama yasağı tabelasının olması dikkati çekti.

Okan Acar'ın arkadaşının kask kamerasına yansıyan konuşmalarda, otomobil sürücüsüne, "Bak ne oldu? Adam düştü, adam" dediği, sürücünün buna rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Kameraya yansıyan konuşmalarda, “Plakayı almadık. Kamera vardı, açık. Kuma, çakıla denk geldi. Kaydı. Adam yaşlı” sesleri duyuldu.

“Araç ile göz göze geldik”

Cumartesi günü bir arkadaşıyla beraber gezmeye çıktıklarını anlatan Okan Acar, “Kumla istikametine doğru ilerlerken aracın bir tanesi hatalı sollama yapmak için yola çıktı. Göz geze geldik ve beni fark etti. Sollamaya devam etti. Önümde iki seçenek vardı. Ya araca çarpacaktım, ya da tarla tarafına yuvarlanacaktım. Araca çarpmamak için o anda en doğru yolun tarlaya doğru gitmek olduğunu düşündüm ve yuvarlandım. Sonra motorda hasar oluştu. Arkadaşımın kask kamerası her şeyi kayıt altına aldı. Kazadan sonra arkadaşım sürücüye kaza olduğunu söylemesine rağmen durmadı. O yoluna devam etti. Kazadan sonra vücudumda bazı doku zedelenmeleri oldu. Hastaneye gittim ve şikayetçi oldum” dedi.

Acar, motosikletinde yaklaşık 10-15 bin lira hasar oluştuğunu ifade etti.