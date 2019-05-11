Özel Hayat Hastanesi ile BTÇH arasındaki protokol yenilendi

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, tarafından BTÇH üyeleri ve Cumhuriyet Caddesi esnafına yönelik iftar verildi. Programa Özkul, Başhekim Dr. Fatih Özkul, BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) Başkanı Ali Sait Adiloğlu'nun yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı.

İftar programında konuşan Özkul, yeni hastanede bir yılı geride bıraktıklarını hatırlattı. Özkul, 41 yıllık geçmişe sahip bu köklü sağlık kurumunun temellerinin İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği yerde atıldığını söyledi. Burada hizmet verdikleri süre zarfında pek çok dostluklar edindikleri belirten Özkul, “41'inci yılımızda da yeni binamızda yine esnaf dostlarımızla, çarşı yöneticilerimizle iftar programında bir araya gelmek istedik. Başkanımıza ve çarşı yöneticilerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Esnafımızın, çarşımızın sağlığı bizim için çok önemli. Biz, esnaf dostu hastane olarak her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

İftar organizasyonuna katılan BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, hastane yönetimine, BTÇH üyelerini ve çarşı yöneticilerini iftar programına davet ettikleri için teşekkür etti. Özyıldırım, “İnönü Caddesi'ndeki merkezde 40 yıllık hizmet veren Hayat Hastanesi'nin 40 yıllık komşuları olan biz çarşı yöneticilerini, sofralarını bizlerle paylaşarak, kaynaşma ve birliktelik ruhuyla bir araya gelmemize vesile olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan selamlama konuşmalarının ardından iki kurum arasında geçtiğimiz yıllardan beri süre gelen indirim ve işbirliği protokolü, çarşı ve hanlardaki işyerlerinde çalışanları da kapsayacak şekilde, kapsamı genişletilerek yenilendi. Başhekim Dr. Fatih Özkul'un da hazır bulunduğu protokol töreninde, protokole Dr. Ahmet Özkul ve Muhsin Özyıldırım imza attı.