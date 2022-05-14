Özel Hayat Hastanesi'nden minik öğrencilere hijyen eğitimi

Bursa'da sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Hayat Hastanesi, sağlık alanındaki başarıları kadar, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle göz doldurmaya ve başarılı projelerle Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor.

Pandemide sık sık vurgulanan ve alışkanlık haline gelen hijyen kurallarına dikkat çekerek çocukların bu alışkanlığı benimsemelerini sağlamak için harekete geçen Özel Hayat Hastanesi, sosyal sorumluluk projesi ile ilkokul öğrencilerine hijyenin önemini anlatıyor.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Hayat Hastanesi Eğitim Hemşiresi Büşra Kocaalili ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yasemen Çetinkaya tarafından Erhan Nasyalçın İlköğretim Okulu ve Akıncıtürk İhsan Dikmen İlköğretim okulu öğrencilerine hijyenin önemi anlatıldı.

Pandemi de edinilen el hijyeni alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve gelişim çağının başında olan çocuklara hijyen kurallarını benimsetmek için ilkokul öğrencilerine hijyen eğitimi verdiklerini ifade eden Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Fatih Özkul, “Önceliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı sağlıklı görmek. Değişim, dönüşüm ve bilinçlenmenin çocukluk çağıyla olduğunu biliyoruz ve her alışkanlığımızı kazandığımız erken yaşlarda hijyen alışkanlıklarını da ediniyoruz. Geçirdiğimiz pandemi süreci hepimize hijyen kurallarına uymanın birçok virüs ve hastalığı önlediğini gösterdi. Pandemide el temizliğinin önemini hepimiz gördük. Önleyici sağlık uygulamalarına ve bunlara yönelik eğitimlere odaklanmalıyız. Bu bilinçlenme ailelerimizde ve okullarımızda eğitimle çocuklarımıza kazandırılıp alışkanlık haline dönüştürmeliyiz. Eğitim çağındaki öğrencilerin bilinçlenmesi açısından Hayat Hastanesi olarak öğrencilerin yanında olmaya devam ediyoruz. “dedi.