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(Özel) İki günde ikinci kez dolu yağdı

Bursa’da iki gün arayla ikici kez dolu yağdı.

Bursa'da iki gün arayla ikici kez dolu yağdı. Ürünlerini hasat etmeyi bekleyen çiftçiler kara akara düşünüyor.


Keles ilçesinin köylerinde geçtiğimiz gün etkili olan ve çok sayıda meyve bahçesine zarar veren dolu yağışı bir gün sonra yine aynı bölgede kendini gösterdi. Bölgedeki çok sayıda etkili olan dolu yağışı tarım ürünlerine büyük zarar verdi. Meyvelerini hasat etmeye hazırlanan bölge halkı şimdi kara kara düşünüyor.


Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sebebiyle toprak beyaza büründü.

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