İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) İki tekerlekle kamyon gibi yük çekiyor

Bursa’da kameralara yansıyan görüntüde, bir hurdacının adeta kamyon gibi tıka basa atıklarla doldurduğu iki tekerlekli arabasını akıl almaz bir güçle çekmesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bursa'da kameralara yansıyan görüntüde, bir hurdacının adeta kamyon gibi tıka basa atıklarla doldurduğu iki tekerlekli arabasını akıl almaz bir güçle çekmesi görenleri hayretler içinde bıraktı.


Bursa'da yaşayan bir genç, çekçek aracına yüklediği ağırlığının 5 katı yükü, aşırı sıcağa rağmen kilometrelerce taşıyarak ekmek parasını çıkarmaya çalıştı. 60 kiloluk birinin ağırlının 5 katı fazlası yükü taşıdığını görenler gözlerine inanamadı. Bursa'da sokak sokak gezerek geri dönüştürülebilir hurdaları çöplerden toplayarak geçimini sağlayan Afgan vatandaşı Ansar Yousefi, hem geçimini sağlıyor, hem de çevreyi kirleten hurdaların geri dönüştürebilmesine yardımcı oluyor. Tek hayali para biriktirip memleketinde iyi bir gelecek hazırlamak olan genç adam, bunun için insan üstü bir güçle çalışıyor. Aracına yüzlerce kilo hurda dolduran Afgan genç, bu hurdalarla Bursa sokaklarında kilometrelerce yol kat ediyor. Daha sonra topladığı hurdaları hurdacıya satarak o günki işini bitiriyor.


Bu işi her gün günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrarlayan genç adam, çalışma azmiyle çevresindeki herkesin takdirini kazanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.