(Özel) İnegöl'de sakal-ı şerif izdihamı

Ramazan ayında Bursa'nın İnegöl İlçesinde İshakpaşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluk ve heyecanını bir arada yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi.

Kadir Gecesi nedeniyle İshakpaşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi ilk kez görmenin mutluluk ve heyecanını bir arada yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi. öğlen namazı sonrası bayanların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif, ikindi namazında erkeklerin ziyaretine açıldı. Yüzlerce vatandaş, Sakal-ı Şerif'i görmek için camiye akın ederken, bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunmak için büyük çaba harcadı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza kutusuna sarılarak aynı özenle kaldırıldı.

Peygamber Efendimizin mübarek sakallarına “Sakal-ı şerif” deniliyor. Müslümanlar “Lıhye-i saadet” ve “Lıhye-i şerif” diye de bilinen Sakal-ı şerifleri bereketlenmek için saklıyorlar. Ramazan ayında ise 40 kat bohça içerisinde sandıkta tutulan cam fanus içerisindeki Sakal-ı şerifler çıkartılarak öpülüp alna sürülerek ziyaret ediliyor. Peygamber Efendimize âşık olan Eshab-ı Kiram'ın O'nun hatırası olarak sakladıkları bu emanetler, günümüze kadar geldi. Dünyanın birçok yerine dağılan Sakal-ı şeriflerden ülkemizde ise Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre bin 818 adet bulunuyor.