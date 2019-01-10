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(Özel) İnşaat işçilerinin kaldığı baraka alev alev yandı

Bursa’da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada şiddetli lodos sonucu yangın çıktı.

Bursa'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada şiddetli lodos sonucu yangın çıktı.


Yangın, gece geç saatlerde merkez Nilüfer İlçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde bulunan bir şantiyenin içerisinde bulunan işçilerin kaldığı barakada meydana geldi. Yangının şiddetli lodos sonucu elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Şans eseri baraka işçilerinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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